Unbekannte sind laut Polizei in der Nacht auf Montag in ein Schnellrestaurant in Rheingönheim (In der Mörschgewanne) eingebrochen. Sie hebelten das Drive-in-Fenster und stahlen aus der Filiale eine leere Geldschublade sowie die Kleinmünzen aus einer Spendenkasse. Der Gesamtschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 1000 Euro. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2773.