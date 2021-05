Unbekannte sind in das Lager einer Autoservice-Reifen-Firma in der Saarburger Straße (Oggersheim/West) eingebrochen. Laut Polizeibericht ereignete sich die Tat zwischen Sonntag- und Dienstagmorgen. Die Täter stahlen Bargeld in geringer Höhe. Der Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf mehrere Tausend Euro. Hinweise von Zeugen unter Telefon 0621/963-2773.