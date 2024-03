Unbekannte sind zwischen dem 19. und 27. März in eine Kleingartenanlage in Bereich der Horst-Schork-Straße (Oppau) eingedrungen und dort in vier Gartenparzellen eingebrochen. Nach derzeitigem Stand wurde nichts gestohlen, teilt die Polizei mit. Es entstand ein Gesamtsachschaden von zirka 1500 Euro. Hinweise: Telefon 0621 963-2222, E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.