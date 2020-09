Unbekannte sind laut Polizei in der Nacht zum Montag gegen 1 Uhr in ein Wohnhaus in Oggersheim (Speyerer Straße) eingebrochen. Die Täter hebelten eine Tür auf. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde nichts gestohlen. Am Haus entstand ein Sachschaden von 2500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo unter Telefon 0621/963-2773.