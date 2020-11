Unbekannte haben sich laut Polizei in der Nacht auf Samstag Zutritt in ein Modegeschäft in der Oggersheimer Schillerstraße verschafft und Kleidungsstücke sowie Bargeld gestohlen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Telefon: 0621/963-2222.