In der Nacht auf Mittwoch haben Unbekannte in Ludwigshafen mehrere Gartenlauben in der Kleingartenanlage an der Riedstraße aufgebrochen. Laut Polizei stahlen sie Bau- und Gartengeräte im Wert von etwa 2000 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Ludwigshafen bittet um Hinweise von Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können. Hinweise werden unter 0621 9632122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen genommen.