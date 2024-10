Unbekannte sind zwischen dem 12. und 27. Oktober in zwei Gartenhäuser in einer Kleingartenanlage im Teichgartenweg in Friesenheim eingebrochen. Laut Polizei haben sie Werkzeuge und Elektrogeräte im Wert von zirka 1500 Euro gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise: Telefon 0621 963-2222, E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.