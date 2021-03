5000 Euro Gesamtschaden ist laut Polizei durch einen Einbruch in ein Kiosk in Mundenheim (Rheingönheimer Straße) entstanden. Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen drangen Unbekannte in das Gebäude ein und erbeuteten Zigaretten und Tabak. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt sie unter Telefon 0621/963-2122 entgegen.