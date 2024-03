Bislang Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in einen Kiosk in der Schulstraße in Mitte eingebrochen. Sie stahlen nach Angaben der Polizei Zigaretten, Kopfhörer, Konservendosen und Geld aus einer Kasse. Der Schaden beläuft sich auf zirka 2700 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kriminalpolizei sind unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de möglich.