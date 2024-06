Unbekannte sind in der Nacht auf Freitag gegen 1.45 Uhr in einen Kiosk in der Wittelsbachstraße (Süd) eingebrochen und haben Bargeld und Tabakwaren gestohlen. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf zirka 700 Euro. Eine Zeugin beobachtete die Tat und informierte den Kioskinhaber, welcher die Polizei jedoch erst mit zeitlichem Verzug alarmierte. Hinweise unter 0621 963-2122, E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.