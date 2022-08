Unbekannte sind zwischen Montagmittag und Dienstagmorgen in die Kindertagesstätte in der Ludwig-Bertram-Straße in Mitte eingebrochen. Nachdem die Täter die Eingangstür aufgebrochen hatten, entwendeten diese laut Polizei diverse Elektroartikel aus der Einrichtung. Die Schadenshöhe wird auf rund 2500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.