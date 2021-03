Einbrecher sind am Wochenende in eine Prüfstelle für Kraftfahrzeuge in der Achtmorgenstraße eingebrochen. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurden aus den Räumlichkeiten Münzgeld und 100 medizinische Masken gestohlen. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden beläuft sich auch mindestens 3000 Euro. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2773.