Unbekannte sind laut Polizei zwischen 29. Oktober, 14 Uhr, und 2. November, 7.15 Uhr, in die Ernst-Reuter-Grundschule in der Schlesierstraße (Gartenstadt) eingebrochen. Vermutlich gelangten sie über ein gekipptes Fenster in das Gebäude. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet oder beschädigt. Hinweise an die Kripo unter Telefon 0621 963-2773.