Unbekannte Täter sind zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 9.30 Uhr, in die Ernst-Reuter-Grundschule in der Gartenstadt (Schlesier Straße) eingebrochen. Laut Polizei verschafften sich die Täter Zugang zu einem Raum in der Schule und flüchteten dann, ohne etwas zu stehlen. Hinweise an die Kriminalpolizei unter Telefon 0621/963-2773.