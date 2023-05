Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in ein Ladengeschäft im Gebäude des Hauptbahnhofs in der Pasadenaallee (Mitte) eingebrochen. Gegen 3.40 Uhr meldete eine Zeugin der Polizei, dass die Eingangstür des Geschäfts offenstehe. Eine Streife fuhr vor Ort. Der Verkaufsraum war von den Tätern durchwühlt worden. Nach ersten Ermittlungen dürften Waren im Wert von zirka 200 Euro gestohlen worden sein, teilt die Polizei weiter mit. Der Schaden an der Eingangstür belaufe sich auf etwa 1500 Euro. Die Ermittler suchen Zeugen für den Einbruch und fragen, wer in der Nacht im Bereich der Pasadenaallee verdächtige Personen beobachtet hat. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2773.