Unbekannte sind laut Polizei am Donnerstag, zwischen 0.30 und 5 Uhr, auf das Gelände des Klinikums in der Bremserstraße gelangt und dort in ein Gebäude eingestiegen. Ob die Täter etwas entwendet haben, werde derzeit noch ermittelt. Durch den Einbruch entstand den Beamten zufolge Schaden am Gebäude. Hinweise unter Telefon 0621 963-2773.