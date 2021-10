Unbekannte sind laut Polizei am Dienstag zwischen 3.30 und 10.30 Uhr im Stadtteil Süd in eine Gaststätte in der Pfalzgrafenstraße eingebrochen. Es wurde ein zweistelliger Bargeldbetrag gestohlen, darüber hinaus entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 0621 963-2773.