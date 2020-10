Unbekannte sind laut Polizei zwischen dem 2. und 5. Oktober in eine Firma in der Karl-Kreuter-Straße (Oggersheim) eingebrochen und haben Werkzeuge im Gesamtwert von 2500 Euro entwendet, darunter Bohrmaschinen und eine Kaffeemaschine. Die Täter entkamen unerkannt. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2222.