Zur Aufklärung eines Einbruchs im Gewerbegebiet Wingertsgewann in Oggersheim sucht die Polizei Zeugen. Unbekannte sind zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen in ein Firmengebäude im Lina-Staab-Weg eingebrochen und haben laut Polizei einen geringen Bargeldbetrag gestohlen. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, möge sich an die Polizei unter der Telefonnummer 0621/963-2773 wenden.