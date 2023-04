Unbekannte sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in eine Eisdiele in der Oppauer Kirchenstraße eingebrochen. Wie die Polizei weiter mitteilt, stahlen die Einbrecher Bargeld aus dem Eiscafé. Die Gesamtschadenshöhe steht derzeit noch nicht fest und wird noch ermittelt. Hinweise zu dem Einbruch an die Polizei unter Telefon 0621 963-2773.