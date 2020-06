Unbekannte sind laut Polizei zwischen Samstag und Sonntag in ein Einfamilienhaus in der Oggersheimer Straße in Ruchheim eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so ins Haus. Bevor sie unerkannt fliehen konnten, stahlen sie Bargeld, Schmuck und Schuhe. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Hinweise an die Kriminalpolizei unter Telefon 0621/963-2773.