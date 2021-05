Zwischen Freitag 16.30 und Sonntag 8 Uhr ist in die Friedrich-Ebert-Halle eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilt, entwendeten bisher unbekannte Täter mehrere Elektrogeräte. Mit Gewalt geöffnet worden ist bei dem Einbruch die Bürotür der Eulen Ludwigshafen. Auch hier wurden Elektrogeräte gestohlen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 5.700 Euro. Hinweise an die Polizei unter Telefonnummer 0621/963-2222 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de.