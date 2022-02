Unbekannte sind zwischen Freitag und Sonntagabend in der Ernst-Reuter-Schule in der Gartenstadt eingebrochen. Laut Polizei brachen die Täter ein Fenster auf, um ins Innere der Realschule zu gelangen. Dort wurden mehrere Schränke und das Materiallager durchwühlt. Was gestohlen wurde, wird noch ermittelt. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon 0621 963-2773.