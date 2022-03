Unbekannte haben nach Angaben der Polizei zwischen Samstag, 16.30 Uhr, und Montag, 10 Uhr, die Fensterscheibe eines Corona-Testcontainers in der Frankenthaler Straße in West eingeschlagen und einen Laptop gestohlen. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2222.