Unbekannte haben am vergangenen Wochenende zwischen Freitag, 23 Uhr, und Samstag, 11.30 Uhr, in einen Burger-Imbiss in der Friesenheimer Straße in der Neckarstadt eingebrochen. Laut Polizei verschafften sie sich mithilfe von Werkzeug Zutritt zu dem Gebäude. Sie sollen den Tresen und die Küche durchsucht haben und anschließend geflüchtet sein. Ihre Beute: eine Schreckschusswaffe und Pfeffermunition. Dank einer Videoüberwachung kann ein Mann wie folgt beschrieben werden: dunkle Kappe, dunkle Jacke, dunkle Hose mit Seitenstreifen, Maske im Gesicht, Handschuhe, kräftige Statur. Unter anderem die Frage, ob der Täter Komplizen hatte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0621 3301-0 entgegen.