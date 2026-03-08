Ein Mann hat in der Nacht zu Sonntag in Limburgerhof eine Bar am Burgunder Platz aufgebrochen. Nach Angaben der Polizei wurde er dabei von Zeugen in den Räumlichkeiten gesehen. Die alarmierten Beamten umstellten das Gebäude und entdeckten eine eingeschlagene Scheibe. Gemeinsam mit einem Diensthund durchsuchten sie die Bar und nahmen den Täter fest, der keinen Widerstand dabei leistete. In den Taschen des Mannes fanden die Polizisten eine größere Menge Münzgeld. Nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft brachten sie den Mann zur Dienststelle. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Einbruchdiebstahls eingeleitet.