Ein Einbruchsversuch in eine Bankfiliale am Rathausplatz (Mitte) ist in der Nacht zum Dienstag gescheitert. Wie die Polizei weiter mitteilte, versuchten die Täter, eine Tür aufzubrechen, um sich Zugang zu verschaffen. Doch das Material widerstand. An der Tür und dem Türrahmen entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Hinweise zu dem Einbruchsversuch an die Polizei unter Telefon 0621/963-2222.