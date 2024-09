Unbekannte sind zwischen Samstag, 7. September, 14 Uhr, und Montag, 9. September, 7.15 Uhr, in Büroräume in der Ludwigshafener Wollstraße (Mundenheim) eingebrochen und haben einen niedrigen vierstelligen Betrag an Bargeld gestohlen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0621 9632222 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.