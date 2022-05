Unbekannte sind laut Polizei zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen in das Bürgerbüro der Stadt Mannheim in K7 (Innenstadt) eingebrochen. Vermutlich wurde ein Fenster im Erdgeschoss mit einem Pflasterstein eingeworfen. Es wurde ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Der Sachschaden am Fenster dürfte sich auf einige Tausend Euro belaufen.