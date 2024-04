Die Polizei sucht Zeugen für den Einbruch am frühen Montagmorgen gegen 5 Uhr in ein Autohaus in der Bruchwiesenstraße (Mundenheim). Der Alarm wurde ausgelöst, die Täter flüchteten. Ob etwas gestohlen wurde, wird noch ermittelt. Hinweise unter Telefon 0621 963-2122.