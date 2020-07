In ein Autohaus in der Saarburger Straße (Oggersheim) sind Unbekannte laut Polizei am Dienstag gegen 19.45 Uhr eingebrochen. Ob Gegenstände entwendet wurden, wird noch ermittelt. Die durch den Einbruch entstandene Schadenshöhe beläuft sich auf 5000 Euro. Hinweise an die Kripo unter Telefon 0621/963-2773.