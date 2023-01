Ein Unbekannter ist laut Polizei am frühen Freitagmorgen gegen 3.30 Uhr in eine Apotheke in der Kirchenstraße (Oppau) eingebrochen und hat Medikamente und Bargeld in unbekannter Höhe erbeutet. Der Einbruch wurde von zwei Zeugen beobachtet. Der Täter ist etwa 1,80 Meter groß und war dunkel bekleidet. Er trug eine schwarze Skimaske. Hinweise an die Kripo unter Telefon 0621 963-2773.