Gut 5000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Einbruchs in ein Antiquitätengeschäft in der Berliner Straße in Mitte. Laut Polizei stiegen Unbekannte zwischen Freitag, 18 Uhr, und Montag, 10 Uhr, in den Laden ein. Hinweise: Telefon 0621 963-2773, E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.