Unbekannte sind zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen ins Freibad am Willersinn eingebrochen. Laut Polizeibericht wurden eine Umkleidekabine sowie Poolbegrenzungspfeiler abmontiert und in das Schwimmbecken geworfen. Die Täter brachen außerdem einen Imbisswagen auf, der auf dem Gelände stand. Aus dem Wagen wurde nichts gestohlen. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon 0621/963-2222.