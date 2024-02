Als der Hund einer 24-Jährigen am Montagabend gegen 19.30 Uhr in ihrer Wohnung in der Georg-Ludwig-Krebs-Straße unvermittelt zu bellen begann, wurde die Oppauerin hellhörig. Die junge Frau ging in die Wohnung ihrer Eltern im Erdgeschoss des Hauses und stellte fest, dass jemand durch ein Fenster eingebrochen war. Auf der Suche nach den Einbrechern, kontrollierte die alarmierte Polizei in unmittelbarer Nähe des Hauses zwei Männer, die mögliches Einbruchswerkzeug dabei hatten. Gegen den 41-Jährigen und den 34-Jährigen wird nun wegen Einbruchdiebstahls ermittelt. Da gegen den 41-Jährigen bereits ein Vollstreckungshaftbefehl bestand, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Laut Polizei ist es den Tätern ersten Einschätzungen nach nicht gelungen, Beute zu machen. Lediglich am Fenster entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.