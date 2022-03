Unbekannte sind laut Polizei in der Nacht zum Dienstag in die Geschäftsräume eines Reifenhandels in der Saarburger Straße (Oggersheim) eingebrochen. Ihr Beute: Geld aus einer Kasse und aus einer Trinkgeldkasse. Zeugenhinweise an die Kripo unter Telefon 0621 963-2773.