Unbekannte sind laut Polizei am Mittwoch zwischen 9.30 und 11.30 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Waltraudenstraße

(West) eingebrochen. Die Täter nutzten die Abwesenheit des Bewohners und brachen die Wohnungstür auf. Entwendet wurden, nach ersten Ermittlungen einige Elektrokleingeräte. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2773.