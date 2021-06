50.000 Euro Schaden haben Einbrecher am Samstag laut Polizei in einem Optikergeschäft in der Innenstadt angerichtet. Zwischen 0.30 und 8.30 Uhr verschafften sich die Unbekannten Zutritt in den Laden in der Fußgängerzone Bismarckstraße. Die Täter beschädigten eine neben der Eingangstür befindliche Glasscheibe und gelangten so in das Geschäft. Dort entwendeten sie mehrere Brillen und Bargeld. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise an die Polizeiinspektion unter Telefon 0621/963-2122.