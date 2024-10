Unbekannte sind in das Vereinsheim einer Kleingartenanlage in der Brunckstraße ( Friesenheim) eingebrochen und haben Bargeld entwendet. Wie die Polizei weiter mitteilt, muss sich die Tat im Zeitraum von vergangenem Samstag bis Montag ereignet haben. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen, die die Tat beobachtet haben und Angaben zu den Einbrechern machen können, und bittet unter Telefon 0621 963-2222 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de um Hinweise.