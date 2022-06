In Süd sind Unbekannte laut Polizei in eine Apotheke in der Seydlitzstraße eingebrochen. Den Beamten zufolge gelangten sie über die Eingangstür ins Innere und durchwühlten die Schränke. Neben Bargeld seien verschreibungspflichtige Medikamente entwendet worden, der Schaden belaufe sich auf rund 3000 Euro. Hinweise unter Telefon 0621 963-2773.