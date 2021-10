Nach einem Einbruch in Oppau am Samstag sucht die Polizei Zeugen. Zwischen 17.30 und 22.30 Uhr sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Karolinenstraße eingestiegen. Laut Polizei gelangten die Täter über einen im Hof abgestellten Stuhl auf den Balkon des Hauses und brachen die Terrassentür auf. Es wurde Schmuck und Bargeld in einem niedrigen vierstelligen Wert gestohlen. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2773.