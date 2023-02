Unbekannte sind laut Polizei in der Nacht auf Freitag in eine Kleingartenanlage in Oggersheim (Speyerer Straße) eingedrungen, haben dort insgesamt 14 Parzellen aufgehebelt und unter anderem Kupferkabel erbeutet. Der Gesamtschaden bei mindestens 6000 Euro liegen. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2403.