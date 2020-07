Die Polizei sucht nach einem Mann, der am Samstagabend bei einem Einbruch in Friesenheim auf frischer Tat ertappt worden ist, aber fliehen konnte. Gegen 21.45 Uhr hatte der Unbekannte an der Haustür des Einfamilienhauses in der Brechlochstraße geklingelt. Nachdem niemand öffnete, verschaffte sich der Täter gewaltsam über ein Fenster Zugang ins Haus. Hier wurde er dann von der Bewohnerin überrascht und flüchtete über angrenzende Gärten. Der Mann ist schlank, bekleidet war er mit einem Kapuzenpulli. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/9630.