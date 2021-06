Einbrecher haben laut Polizei am Montag zwischen 7.10 und 12.45 Uhr aus einer Wohnung in der Ebertstraße (Friesenheim) mehrere Hundert Euro Bargeld erbeutet. Zwischen 15 und 22 Uhr drangen Unbekannte am gleichen Tag in eine Wohnung in der Schützenstraße (Süd) ein und demolierten die Einrichtung. Gestohlen wurde nichts. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2000 bis 3000 Euro.

Zwischen 26. und 28. Juni brachen unbekannte Täter in ein Gartenhaus eines Schrebergartens in der Ganghoferstraße (Mundenheim) ein. Sie stahlen ein Stromaggregat, eine Stich-, eine Motorsäge, eine Schlagbohrmaschine, einen Akkuschrauber, eine elektrische Wasserpumpe, mehrere Schraubenzieher und Zangen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo unter Telefon 0621/963-2773 oder -2122.