Einbrecher haben sich mutmaßlich als Bauarbeiter verkleidet, um sich am Mittwochvormittag ungestört Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Dammstraße (Mitte) zu verschaffen. Laut Polizei gibt es einen Zeugen, der drei Männer in Bauarbeiterkleidung gesehen hat, wie sie gegen 13.30 Uhr an einer Tür hantierten. Auf Nachfrage teilten die Männer mit, dass sie Arbeiten in der Wohnung zu verrichten hätten. Aus noch ungeklärten Umständen verließen die Täter die Wohnung, ohne etwas zu entwenden oder zu durchwühlen. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2122.