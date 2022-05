Aus einem Vereinsheim in der Teichgasse (Friesenheim) haben Unbekannte laut Polizei am Sonntag zwischen 5 und 11 Uhr einen Tresor mit Bargeld (niedriger dreistelliger Betrag) erbeutet. Ferner haben sie Schäden in noch unbekannter Höhe am Gebäude verursacht. Gescheitert ist in der Nacht auf Sonntag der Einbruch in einen Supermarkt in der Maudacher Straße (Gartenstadt). Es wurde lediglich eine Scheibe eingeschlagen. Hinweise an die Polizei zu beiden Fällen unter Telefon 0621 9632222.