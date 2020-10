Einbrüche in den Stadtteilen Friesenheim, Edigheim und Süd beschäftigen aktuell die Polizei. In einem Fall wurden die jugendlichen Täter auf frischer Tat ertappt.

Vier Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren sind am Sonntag gegen 18.40 Uhr bei einem Einbruch in ein Hotel in Friesenheim erwischt worden, heißt es im Polizeibericht. Ein aufmerksamer Zeuge hatte die Jugendlichen bei ihrem Treiben in der Luitpoldstraße beobachtet. Als die Polizei erschien, flüchteten die Täter zu Fuß. Die Polizei nahm die Verfolgung auf und stellte die Jugendlichen. Die zwei 14-Jährigen und der 16-Jährige wurden ihren Eltern übergeben. Alle Beteiligten müssen sich wegen Einbruchdiebstahls verantworten.

Unbekannte Diebe versuchten im Lauf der vergangenen Woche, in ein Wohnhaus in der Anglerstraße in Edigheim einzubrechen. Sie scheiterten jedoch bereits an der Terrassentür. Es entstand geringfügiger Sachschaden.

In Süd Schmuck und Geld erbeutet

Am Sonntag zwischen 11 und 15 Uhr brachen Unbekannte in eine Wohnung in der Saarlandstraße (Süd) ein. Sie erbeuteten Schmuck und Geld.

Hinweise zu den Vorfällen an die Kripo unter Telefon 0621/963-2773.