Ein Unbekannter hat am frühen Donnerstagmorgen ein Café in der Prinzregentenstraße aufgebrochen und eine Geldkassette gestohlen. Laut Polizei verschaffte sich der Täter gegen 4 Uhr Zutritt zu den Räumen und entwendete die Kassette mit Bargeld. Der Mann trug eine schwarze Jacke mit Kapuze, blaue Jeans und weiße Schuhe. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter 0621 96324250 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.