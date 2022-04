Einbrecher haben aus einem Keller in Oggersheim zehn Dosen Wurst gestohlen. Laut Polizei hebelten die Täter zwischen Sonntag und Dienstag vermutlich mit einem Bolzenschneider zwei Kellerabteile eines Anwesens in der Merianstraße auf. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963 - 2403.