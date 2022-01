Unbekannte haben sich in der Nacht zum Samstag gewaltsam Zutritt auf ein Gelände des Wirtschaftsbetriebs Ludwigshafen (WBL) im Professor-Humke-Weg beim Maudacher Bruch verschafft. Die Täter drangen laut Polizei in ein Gebäude ein und demontieren in einem Büroraum einen Tresor, den sie anschließend abtransportieren. Wie hoch die Beute ist und was sich im den Tresor befand, darüber machte die Polizei keine Angaben. Am Tatort wurden Spuren gesichert. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet Zeuge, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Telefon 0621 963-2222 zu melden.